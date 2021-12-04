Українцям пояснили, як купити новорічну ялинку і не отруїти сім'ю

Українці вже почали купувати ялинки для новорічних свят, хоча за планами в містах масово запрацюють ялинкові базари тільки в середині грудня. При цьому важливо враховувати, що виробники штучних ялинок іноді використовують небезпечний токсичний пластик, попередила експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова.
Про це передає UBR.ua.
За словами фахівця, в останні роки штучні ялинки в Україні стали купувати все частіше, оскільки є можливість їх багаторазового використання.
Такі "хвойні красуні" з пластику експерт рекомендує купувати в спеціалізованих магазинах, або в тих місцях, де покупцеві можуть надати документи на товар.
Річ у тому, що нерідко фіксуються випадки, коли новорічний декор був виготовлений з неякісного пластику, що в підсумку загрожує і дітям, і дорослим отруєннями від його випарів.
Крім такої небезпеки, існує й інша - ялинки з неякісної пластмаси легко займаються, тому в разі замикання в проводці подібна новорічна прикраса може моментально спалахнути і спричинити пожежу.
На відміну від легкозаймистої неякісної пластмаси, сертифікований і більш якісний пластик, навіть якщо загориться, спочатку плавитиметься, буде текти і видавати запах. Це дозволить вам своєчасно помітити небезпечну ситуацію та оперативно її усунути.
Спеціаліст перерахувала способи, як при виборі новорічних дерев можна виявити небезпечні товари з неякісного пластику.
"Перший критерій при виборі - відсутність сильного токсичного запаху. Якщо це запах просто нової пластмаси - не такий, що ріже нюх - тоді це нормально. Якщо сильний, стійкий - це вже небезпечно", - говорить Котехова.
Якщо ви купуєте ялинку на ринку, уточніть у продавця, звідки була вона завезена, а також перевірте маркування (на виробі або на упаковці).
Продавець також зобов'язаний надати покупцеві зобов'язані надати документи, що підтверджують, що товар пройшов контроль і безпечний.
Раніше повідомлялося, що днями в Кривому Розі бабуся спалила ялинку в центрі міста.
Нагадаємо, нещодавно організатор заходів на Софійській площі розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022.