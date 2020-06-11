Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії

У МОЗ розповіли українцям, яких правил потрібно дотримуватися в туристичних країнах під час карантину
Українських туристів закликали після відновлення авіаційного сполучення з іншими країнами з 15 червня при подорожах дотримуватися правил безпеки за кордоном.
Також громадянам в інфографіці розповіли про чинні обмеження в умовах пандемії в інших державах. Про це йдеться в повідомленні МОЗ на сторінці в Facebook.
У міністерстві зазначили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже "коронавірусна хвороба продовжує поширюватися".
Був опублікований ряд правил безпеки, яких слід дотримуватися в США, Туреччині, Греції, Єгипті та Італії.
Які правила діють в туристичних країнах в умовах карантину (Фото: facebook.com/moz.ukr)
Раніше повідомлялося, що Україна після 15 числа відновлює регулярні авіарейси та вказувалося, куди можна буде полетіти.
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Автор: Володимир Костирін