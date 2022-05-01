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Українцям нагадали про вкрай заразну хворобу: є головний симптом

Фото: Як проявляється кашлюк (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Кашлюк - це дуже заразне та небезпечне захворювання. Недуга характеризується запаленням дихальних шляхів, а найпоширеніша ознака - затяжний кашель. Діти, які інфікувалися кашлюком, можуть мати напади кашлю протягом 4–8 тижнів.

Про це нагадали українцям у Центрі громадського здоров'я України.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку.

Симптоми кашлюку

Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.

Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого під час кашлю чи чхання.

Як запобігти хворобі

Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Перевірте свій вакцинальний статус і щеплення, зроблені вашій дитині. Поспішайте надолужити пропущені.

"Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Особливо під час війни. Вакцинуйтеся!" - наголосили медики.

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Вакцинація