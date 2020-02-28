Українцям загрожує небезпека всередині країни: медики назвали найнебезпечніше захворювання в цьому році

Грип в Україні (Колаж РБК-Україна)

З початку епідсезону в Україні грип забрав життя 43 осіб

В Україні не вщухає епідемія грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань. Найсильніша хвиля вже пішла на спад, але щотижня в країні фіксують понад 200 тисяч випадків зараження грипом та іншими ГРВІ. З початку епідсезону від ускладнень після грипу померло 43 людини.

Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Право на владу", найбільша небезпека грипу в цьому році полягає в низькому відсотку вакцинації населення і пізньому зверненню за кваліфікованою допомогою.

"У країні зараз сезон підвищеної захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями. Щотижня хворіє близько 200-240 тисяч осіб, яким надається медична допомога. Навіть є летальні випадки", - розповів Ляшко і додав, що в Україні вакцинація знаходиться на дуже низькому рівні, всього 1,5 - 2%. Вакцин від грипу цілком достатньо, але українці не поспішають ними скористатися.

Другою небезпекою при грипі Віктор Ляшко назвав звичку українців займатися самолікуванням і звертатися за допомогою в критичних станах, коли допомогти пацієнтові досить складно або неможливо.

"Пізнє звернення до лікаря під час грипу або грипоподібного захворювання може призводити до того, що лікарі не в змозі надати якісну та ефективну медичну допомогу. Для України грип сьогодні на першому місці за небезпекою, оскільки грип є, грип циркулює і в цьому епідсезоні у нас померли 43 людини від грипу", - зазначив головний санітарний лікар.