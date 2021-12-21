Українську Міс Всесвіт 2021 викликали до київського суду через ДТП

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях після повернення до Києва з Ізраїлю, де відбувся фінал світового конкурсу та була обрана нова переможниця, була змушена відправитися до суду за засідання у справі про ДТП.
Про це 27-річна модель з Дніпра розповіла у своєму Instagram у stories.
Дівчина зазначила, що це став її перший в житті суд. А взагалі на цьому тижні заплановані два засідання - обидва вони у справі про аварію.
"Хотілося б рано вранці їхати куди-небудь в інше місце, але я їду на свій перший суд. У мене на цьому тижні 2 судна і все по ДТП", - підписала вона кадр з авто.
Анна Неплях вирушила до суду (фото: instagram.com/stories/neplyah / скріншот зроблений "24 каналом")
Очевидно, що мова йде про аварію, яка сталася на початку листопада в Києві, коли красуня на своєму Mercedes-Benz зіткнулася з двома машинами.
Як зізнавалася тоді сама Анна, ДТП сталося з її вини - вона не розрахувала гальмівний шлях і вдарила два автомобілі. На щастя, в результаті інциденту ніхто з водіїв не постраждав, а ось "Мерсові" Неплях дісталося найбільше.
Також переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021 розповідала після події, що це стала перша в її житті серйозна аварія.
Анна Неплях (фото: facebook.com/media/set)
Додамо, що до України Анна Неплях повернулася після участі в гранд-фіналі конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 всього кілька днів тому. Дівчина в мережі зізнається, що зараз на неї навалилася маса справ і "навіть немає часу розібрати валізи"... але як випав рясний сніг, таки скористалася можливістю відвідати головну новорічну ялинку України на Софійській площі - і поділилася яскравими знімками.
Анна Неплях, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021", в Києві біля святкової новорічної ялинки (фото: instagram.com/neplyah)
Нагадаємо, взимку минулого року у страшну ДТП потрапила українська королева краси Аліна Шамалюк - тоді після аварії Міс Вінниця 2017 була госпіталізована і потрапила в реанімацію.