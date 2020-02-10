В українському літаку пасажира мало не вбили за пияцтво: вибили зуби і били по голові

В українському літаку Львів-Київ стався неприємний інцидент. Один з пасажирів був у стані алкогольного сп'яніння, за що і поплатився під час польоту. Рейс виконував літак авіакомпанії SkyUp. Відео бійки опублікували на каналі YouTube.

Незадоволені присутністю п'яного чоловіка люди намагалися випровадити з літака чоловіка, він відчайдушно пручався і заявляв, що все одно буде летіти. У результаті словесної перепалки зав'язалася бійка.

Кілька пасажирів, жорстко лаялися матом і за підсумком побили бешкетника. За деякими даними, йому вибили кілька зубів.

П'яного все-таки вдалося зняти з рейсу після того, як втрутилися співробітники аеропорту.

Після цього охорона вивела "буйного" пасажира з літака. Через подію виліт літака був затриманий.

літаку побили п'яного пасажира (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. Вони зазначили, що пасажири не мали право втручатися і карати таким способом чоловіка.

Хто дозволив пасажирам втручатися? Чому працівники аеропорту поводилися мляво, чим спровокували пасажирів взяти справу під особистий контроль? Якщо працівники аеропорту не в змозі самостійно вивести пасажира, вони не повинні були затримувати рейс.

Не зрозуміло що там на початку було, але дід ніби вже спокійний був, якби не стали його "тягти" і зуби натовпом вибивати, летів би він тихенько сопучи до Києва і було б все ок. Не мали права вони його бити. Я б на місці цього діда зняв побої і накатав заяву на активістів, хай би сплатили вибиті зуби і моральну шкоду чуваку.

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