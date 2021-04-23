В парку природи під Черніговом відвідувачі довели до смерті новонародженого муфлончика

Але на цьому погані новини не закінчилися. Зараз ще і за життя маленького польського коника борються ветеринари.

"Дуже приємно, що прихильників екотуризму стає все більше і відвідувачів у нашому парку стає більше. Але наголошуємо: за дикою природою слід спостерігати, а не втручатися в її життя. Особливо в період тиші (коли у тварин поповнення)", - сказано в повідомленні на сторінці.

Керівництво парку дуже просить людей бути відповідальними й дотримуватися правил перебування в парку і не наближатися ближче, ніж на 20 метрів до тварин. Краще користуватися для їх споглядання біноклем.

"Якщо хочете краще розглянути тварин, скористайтеся біноклем (є можливість орендувати в парку), але не наближайтеся ближче, ніж на 20 метрів до тварин", - написали на сторінці парку.

Відзначимо, що муфлон - це жуйна парнокопитна тварина роду баранів. Підвид муфлонів. Поширений на Корсиці, Сардинії та деяких інших областях Південної Європи. У наших краях він акліматизувався в Криму.

У природному парку просять не підходити близько до тварин (фото: facebook.com/beremytske)