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В парку природи під Черніговом відвідувачі довели до смерті новонародженого муфлончика

Новость на русском → Чернігівська область, П'ятниця 23 квітня 2021 13:55
В парку природи під Черніговом відвідувачі довели до смерті новонародженого муфлончика Фото: новонароджений муфлон помер у природному парку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігівській області в парку природи "Беремицьке" сталася трагедія. Там помер новонароджений муфлон через відвідувачів, які його погладили. Після цього мати тварини відмовилася від неї і вона не вижила.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook парку природи "Беремицьке".

Але на цьому погані новини не закінчилися. Зараз ще і за життя маленького польського коника борються ветеринари.

"Дуже приємно, що прихильників екотуризму стає все більше і відвідувачів у нашому парку стає більше. Але наголошуємо: за дикою природою слід спостерігати, а не втручатися в її життя. Особливо в період тиші (коли у тварин поповнення)", - сказано в повідомленні на сторінці.

Керівництво парку дуже просить людей бути відповідальними й дотримуватися правил перебування в парку і не наближатися ближче, ніж на 20 метрів до тварин. Краще користуватися для їх споглядання біноклем.

"Якщо хочете краще розглянути тварин, скористайтеся біноклем (є можливість орендувати в парку), але не наближайтеся ближче, ніж на 20 метрів до тварин", - написали на сторінці парку.

Відзначимо, що муфлон - це жуйна парнокопитна тварина роду баранів. Підвид муфлонів. Поширений на Корсиці, Сардинії та деяких інших областях Південної Європи. У наших краях він акліматизувався в Криму.

В парку природи під Черніговом відвідувачі довели до смерті новонародженого муфлончикаВ парку природи під Черніговом відвідувачі довели до смерті новонародженого муфлончика

У природному парку просять не підходити близько до тварин (фото: facebook.com/beremytske)

Як ми писали раніше, українські прикордонники спіймали дику тварину і жорстоко поглумилися над нею.

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