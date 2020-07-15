На українському курорті виявлений COVID-19, але відпочиваючі не їдуть

На курорті в Херсонській області виявлено коронавірус. Інфекція спалахнула в селі Стрілкове. 10 липня вірус виявили у офіціанта, тест підтвердив наявність COVID-19. Базу відпочинку закрили на карантин.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, під час планової перевірки місця відпочинку у хлопця виявили коронавірус. Зазвичай перевіряються місця, де відпочиває багато дітей. Офіціант працював з червня, перед цим пройшов медичну перевірку.

Зараз офіціант в інфекційній лікарні, але у нього немає ніяких симптомів. Пансіонат закрили на карантин 10 липня, але курортники почали роз'їжджатися через пару днів, через те, що вважають, що відпочинок у них оплачений і добути треба до кінця.

Зазначимо, що всім відпочиваючим в пансіонаті були зроблені тести, коронавірус ні в кого не виявили.

"Нам зробили тести, вони негативні, ми не бачимо причини зриватися звідси", - розповіла одна з відпочиваючих жінок.

Біля бази відпочинку свій пляж, він відділений від інших. Самі відпочиваючі вважають, що користь від моря і повітря величезна.

20 дітей з батьками будуть залишатися в Стрілковому до 24 липня.

У Стрілковому Херсонській області виявлено коронавірус

Як ми раніше писали, названі основні місця спалахів коронавірусу в Києві.