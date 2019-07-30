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На українському курорті знайшли сильну інфекцію: відпочиваючі в небезпеці

STYLERЖиття    30.07.2019 - 22:05
На українському курорті знайшли сильну інфекцію: відпочиваючі в небезпеці
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Запорізькій області виявили сильну кишкову інфекцію

На популярному українському курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, виявлена гостра кишкова інфекція. Люди наковталися води в морі і заразилися. Про це повідомляє лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Запорізькій області на офіційному сайті відомства.

Наголошується, що з 20 по 26 липня захворюваність гострою кишковою інфекцією на 27% перевищила попередній показник. Всього було зареєстровано 275 випадків.

За інформацією відомства, серед причин захворювань ГКІ найчастіше була неякісна м'ясна продукція — 24,2%, молочна продукція — 20%, овочі, фрукти — 17%.

На українському курорті знайшли сильну інфекцію: відпочиваючі в небезпеці

Фото: Кирилівка (kirillovka.ks.ua)

Крім того, 17 людей підхопили інфекцію після купання у водоймах. Зокрема, в річці Дніпро (1 випадок), а також у Кирилівці (2 людини) і Бердянську (14 випадків) на Азовському морі.

Відзначимо, що сама інфекція легко потрапляє в організм людини через ротову порожнину або слизову. Вона надзвичайно небезпечна для дітей, особливо для немовлят.

Азовське узбережжя – улюблене місце відпочинку авдіївців і жителів Ясинуватського району. Українці воліють проводити літню відпустку в Урзуфі, Бердянську і Білосарайській косі.

Як раніше повідомлялося, в місті Дубно на Рівненщині після вживання шаурми на рок-фестивалі отруїлися 14 осіб.

Крім того, 13 липня в медичних установах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка перебували 32 людини.

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