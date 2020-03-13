В українського студента підозрюють коронавірус: їздив по Європі

Коронавірус в Україні виявлений вже у трьох осіб. 13 березня стало відомо про ще одне можливе зараження COVID-19. Студент із Кременчука в Полтавській області доставлений в лікарню з підозрою на коронавірус. 12 березня близько 23.00 поступив в лікарню зі схожими симптомами, у нього взяли аналізи і помістили його в окремий бокс.

Коронавірус в Україні: з'явилися нові подробиці про пацієнтку з Житомира

Як повідомляє УНІАН, хворий - це студент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Хлопець їздив по Європі. Він відвідав Швецію, Фінляндію, Естонію. Повернувся в Україну 5 березня.

12 березня у студента раптово піднялася температура тіла до 39 градусів, і він звернувся в швидку допомогу, щоб виключити коронавірус. Його відразу ж доставили в лікарню.

Нагадаємо, що раніше крім пацієнта з Чернівців, який вже одужав, одну жінку госпіталізували в Радомишлі Житомирської області. 71-річна мешканка Радомишля повернулася в Україну з Польщі 1 березня. Після перетину кордону вона кілька днів гостювала у родичів у Львові, а потім відправилася додому, в Радомишль Житомирської області.

Ще одного пацієнта з коронавірусом виявили у Чернівцях. Відомо, що дружина чоловіка, 1955 року народження, нещодавно повернулася з Італії. У неї самої симптомів коронавіруса не виявлено.

Нагадаємо, що в Україні оголошено карантин. Кабінет міністрів ввів його на засіданні 11 березня.