Українського футболіста вигнали з клубу за демонстративну поїздку до Росії

Український футболіст клубу першої ліги "Агробізнес" Ігор Сікорський хвалився в мережі фото зі своєї подорожі до РФ, і після цього ФК прийняв рішення про одностороннє розірвання контракту з гравцем.

На офіційному сайті клубу йдеться, що спортсмен порушив умови договору, зокрема, пункт 3.1.7 розділу 3:

"3. Права та обов'язки сторін...

3.1.7. ... всебічно сприяти збереженню та підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації".

"Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя. В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули", - йдеться у заяві ФК.

Також представлені кадри із Сікорським у російському Санкт-Петербурзі.

Футболіста Ігоря Сікорського вигнали з клубу "Агробізнес" за поїздку до РФ (Фото: скрін поста)

"Прикро, але сьогодні футбол - це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується", - наголосили в клубі.

Ігоря Сікорського вигнали з ФК "Агробізнес" за поїздку в РФ (Фото: скрін поста)

ФК "Агробізнес" - футбольний клуб з Волочиська Хмельницької області. У сезоні 2018/19 дебютував у Першій лізі. Тренерський штаб в значній мірі зберіг склад команди з вдячності за чемпіонство в минулому сезоні. В Кубку України у другому попередньому етапі 22 серпня 2019 року "Агробізнес" в Херсоні поступився місцевому "Кристалу" 1:1 (пен. 2:4).