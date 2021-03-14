Український гуморист познущався над телефонними шахраями

Телефонні шахраї пропонують українцям придбати товар за неіснуючі бонуси. При цьому насправді за товар треба заплатити нібито 50% його вартості. Закарпатський гуморист з проекту "Наша Файта" Михайло Карпенко зрозумів, що його обманюють, але вирішив підіграти шахраям.

Він записав на відео телефонної розмови з шахраями і опублікував на своїй сторінці в Facebook .

У телефонній розмові чути, як дівчина спочатку говорить про бонуси, а потім пропонує придбати товар нібито за зниженою ціною. Гуморист просив, чи є якісь гаджети, і "зацікавився" портативною колонкою.

При цьому він попросив назвати фірму колонок і йому назвали невідому корейську компанію.