Український лікар розвіяв страхи про COVID-19: важких випадків небагато

Доктор-інфекціоніст Євген Дубровський, який працює в київській міській лікарні №4, розповів про реальний стан справ з коронавірусними хворими. Медик закликав не піддаватися паніці і пояснив, що незважаючи на збільшення захворювань інфекцією, кількість важких хворих не збільшується.

За його словами, в госпіталь надходить однакова кількість пацієнтів з COVID-19. Доктор Дубровський підкреслив, що люди без хронічних захворювань одужують і відновлюються без проблем.

"Важких форм небагато і однозначно не стало більше. Переважна більшість пацієнтів хворіє легко чи середньоважко. Летальні випадки поодинокі та зрозумілі по причино-наслідковим зв’язкам. Здорові люди, без серйозних хронічних захворювань, одужують та відновлюються без проблем", - сказав лікар на своїй сторінці в Facebook.

За словами медика, зараз в лікарнях є все необхідне для діагностики і лікування людей.

"Логістика стає все кращою, поступають, в основному, профільні (ковідні) пацієнти. Непрофільних, ну геть не схожих на Covid-19 пацієнтів, ми вже простіше і легше віддаємо в ізолятори при всіх великих лікарнях для попереднього тестування. Відділення оснащене всім необхідним, є безкоштовні ліки для пацієнтів, безкоштовне обстеження", - відмітив лікар.

Єдине, що поки не можуть зрозуміти медики, чому деякі люди не заражаються коронавірусом навіть при близьких контактах з хворими. Наприклад, є багато прикладів, де в родині з інфекцією хворіли не всі люди. Судячи з усього, у деяких людей є особливий імунний захист навіть при відсутності специфічних антитіл.

"Нічого страшного не відбувається. Ми спостерігаємо активний процес імунізації населення, який проходить досить благополучно та керовано. Лікарня оснащена, працює в штатному режимі, лікарі по черзі уходять в відпустки. Якщо раціонально сортувати хворих по важкості, профільності та необхідності надання стаціонарної допомоги – місця всім вистачає", - сказав медик.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.