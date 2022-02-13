Український лікар розніс популярні ліки "для пам'яті": фармацевти наживаються роками

Медик наголосив вкотре, що пігулок або уколів для пам’яті немає. Батько ж усіх ноотропів - препарат під назвою "Пірацетам".

Однак всі такі ноотропи - це ліки без доказової ефективності. Адже пірацетам має аналоги, тобто препарати які містять одну й ту саму діючу речовину пірацетам - ноотропіл, луцетам.

Що відомо про препарат

Його синтезували ще в 1964 році. Однак в США його так і не зареєстрували, як лікарський препарат. Адже було проведено дослідження, де пірацетам не довів свою ефективність при лікуванні деменції та нейродегенеративних захворювань.

Наразі в США пірацетам може бути допущений до продажу лише як БАД.

При цьому він - один із лідерів продажу на території країн колишнього "Союзу" без маркування БАД.

Пірацетам випускають і успішно продають

"ВООЗ не включила його до переліку лікарських препаратів! В 2007 році в Росії визнаний застарілим препаратом з недоказовою ефективністю! В деякі країни, наприклад Канаду та Великобританію заборонений ввіз для продажу!" - пише Скрипник.

При цьому пірацетам продовжує добре продаватися. А на використання патенту вже пройшли всі строки, його можуть випускати всі фармкомпанії і собівартість дуже дешева.