Український лікар розповів, коли в країні закінчиться карантин

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, але багато хто впевнені, що 3 квітня він не закінчиться, адже епідемія в країні тільки починається. Через брак тестів зараз не можна говорити про реальну кількість хворих COVID-19. Ситуація проясниться, коли в Україну повернутися всі громадяни з-за кордону.

"Тому що у нас не було тестів, а тих, що привезли, зовсім недостатньо. Все залежить від того, коли закінчать до нас привозити евакуйованих українців з інших країн. Ось коли їх доставлять, з цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених", – розповів професор, лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв в коментарі "Обозревателю".

Пік захворювання коронавірусом настане тоді, коли в Україну повернутися всі люди, які були поза домом. За словами медика, якщо Європа зможе впоратися з COVID-19, зможе і Україна. Поки що вірус в нашій країні поширюється повільно, упевнений лікар.

"Тільки кілька померлих, це невелика цифра. І ще додатковий фактор – Європа. Якщо там пандемія піде на спад, і у нас вона сильно розвиватися не буде. Тоді, думаю, карантин може закінчитися і в другій половині квітня", – повідомив інфекціоніст.

На момент 24 березня в Україні інфіковані 83 людини, троє з них померли, один чоловік виписаний з лікарні.

Як раніше ми повідомляли, доктор Комаровський розповів, коли в країні відбудеться спалах COVID-19. На його думку, це станеться зовсім скоро.