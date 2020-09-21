Український лікар розповів, чому садки і школи не впораються з коронавірусом

Дитячі садки, школи в Україні можуть не впоратися з другою хвилею коронавіруса. Вони можуть стати великим вогнищем зараження коронавірусом. Таку точку зору озвучив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. За його словами, дошкільні і шкільні установи не оснащені найосновнішим- вентиляцією, яка служить головним засобом для профілактики інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

"Якщо повернутися до замкнутих приміщень, то це, перш за все, наші соціально значущі об'єкти - дитячі садки, школи, лікувальні заклади. Ніде у них немає елементарної, якісно працюючої, ефективною припливно-витяжної механічної вентиляції", - розповів лікар "Обозревателю".

За словами медика - це дуже важливо, стежити за циркуляцією повітря в приміщенні.

"До тих пір, поки ми не навчимося стежити за кратністю повітрообміну, за температурним режимом, за вологістю повітря в закритих приміщеннях, всі ці виділення мільярдів гривень, незрозумілі закупівлі засобів індивідуального захисту будуть просто йти в нікуди", - сказав він.

Александрін вважає, що міністр освіти і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відповідальні за повний провал у підготовці до навчального року. Доктор вважає, що країна абсолютно не готова до запуску навчання.

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