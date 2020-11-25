Український лікар розповів, коли хворий на коронавірус вже точно не заразний

Людина, хвора на коронавірус перестає бути заразною, тобто контагіозною, через 8-10 днів після початку клінічних проявів хвороби.

Таку думку висловив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, повідомляє канал МОЗ України в Telegram.

Через цей період часу пацієнт перестає бути заразним, навіть якщо при ПЛР-дослідженні виявляються фрагменти вірусу.

"У принципі 10 днів - це вже є тим терміном, коли ми можемо говорити, що перехворіла людина перестає бути контагіозною", - розповів Сергій Дубров.

Лікар розповів, коли хворий на коронавірус перестає бути заразним

Раніше ми писали, що лікар з України розповів, як впоратися з такими ускладненнями коронавірусу, як кашель і задишка.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я побачили кінець пандемії коронавірусу. Директор ВООЗ на останній пресконференції розповів, що врятує світ від COVID-19 і скільки на це потрібно грошей.

Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав оцінку карантину вихідного дня в Україні.