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Український лікар розповів, коли хворий на коронавірус вже точно не заразний

Середа 25 листопада 2020 08:26
Український лікар розповів, коли хворий на коронавірус вже точно не заразний
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Хворий на коронавірус навіть при виявленні фрагментів інфекції на ПЛР може бути не контагіозним

Людина, хвора на коронавірус перестає бути заразною, тобто контагіозною, через 8-10 днів після початку клінічних проявів хвороби.

Таку думку висловив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, повідомляє канал МОЗ України в Telegram.

Через цей період часу пацієнт перестає бути заразним, навіть якщо при ПЛР-дослідженні виявляються фрагменти вірусу.

"У принципі 10 днів - це вже є тим терміном, коли ми можемо говорити, що перехворіла людина перестає бути контагіозною", - розповів Сергій Дубров.

Лікар розповів, коли хворий на коронавірус перестає бути заразним

Раніше ми писали, що лікар з України розповів, як впоратися з такими ускладненнями коронавірусу, як кашель і задишка.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я побачили кінець пандемії коронавірусу. Директор ВООЗ на останній пресконференції розповів, що врятує світ від COVID-19 і скільки на це потрібно грошей.

Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав оцінку карантину вихідного дня в Україні.

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