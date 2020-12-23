Український лікар розкрила головну небезпеку нового штаму коронавірусу

Новий штам коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Новий штам коронавірусу VUI-202012/01, який став активно заражати жителів Британії, а потім і вийшов за межі країни, небезпечний тим, що дуже швидко поширюється.

Лікар-алерголог Алла Волоха говорить, що головною небезпекою штаму є його здатність швидше зв'язуватися з рецепторами, повідомляє "Україна 24".

"Зміни полягають в тому, що вірус швидше поширюється. Вважається, що він швидше може зв'язуватися з рецепторами", - розповідає медик.

Волоха каже, що в медицині є поняття "дози", коли в організм потрапляє незначна кількість вірусу, він не встигає зв'язатися з рецепторами, і людина не заражається. Але штам VUI-202012/01 робить це швидше.

"Якщо кількість вірусних частинок буде таким же, але вони будуть зв'язуватися з рецепторами, то загроза більше. Наприклад, від вірусу кору може інфікуватися 12-18 осіб. Тут теж збільшується небезпека інфікування багатьох людей", - додала вона.

Лікар розповіла, що при кашлі і нежиті інфікована людина виділяє багато вірусу, тоді ризик зараження більше. А при безсимптомному перебігу раніше такої загрози не було, але з новим штамом і тут виникнуть ризики поширення.

Вона також додала, що на ефективності вакцини новий штам не позначиться.

Нагадаємо, що про новий штам коронавірусу 19 грудня заявив прем'єр Британії Борис Джонсон, який оголосив, що Лондон і частини південно-східної та східної Англії перейдуть на обмеження "четвертого рівня", а всі некритичні для життя магазини закриються з 20 грудня.

VUI-202012/01 виявлений вже на більшості континентів, десятки країн ввели обмеження авіасполучення з Великобританією. В країні вже заявили, що новий штам вийшов з-під контролю.

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