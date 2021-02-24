Український лікар назвала альтернативу щепленню від COVID-19

Медик схвально висловилася про вакцини, що вводяться в організм людини у подібний спосіб.

"Є у нас вакцини, які таким чином вводяться. І хочу сказати, що це дуже гарна пропозиція", - зазначила вона.

Лікар також пояснила принцип дії таких назальних препаратів у вигляді спрею або крапель.

"Вірус, коли потрапляє в організм, локалізується на клітинах миготливого епітелію, який знаходиться в носових ходах", - розповіла Логінова.

Таким чином почнуть вироблятися антитіла до вірусу саме в носових ходах пацієнта.

"Ми робимо захист на першій стадії, коли вірус може тільки потрапити, а його вже будуть зустрічати антитіла, які дуже активно будуть вироблятися", - зауважила лікар.