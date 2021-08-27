RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український лікар назвав новий перший симптом COVID-19: типові ознаки хвороби відсутні

Автор: Володимир Костирін

Коронавірус в Україні "помолодшав", і все частіше в лікарні стали потрапляти заражені середнього та молодого віку, у яких COVID-19 проходить у важкій формі, що не спостерігалося під час першої хвилі епідемії. Крім того, змінилися і перші симптоми недуги.

Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає ТСН.

За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусною хворобою, відсутні такі ознаки при інфікуванні, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку.

"Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", - зазначив лікар-інфекціоніст.

Медик звернув увагу, що подібне так часто раніше не спостерігалося при минулій хвилі COVID-19.

"Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав лікар.

Федоренко розповів, що до Львівської лікарні частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, не з групи ризику.

"Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого і середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - каже лікар.

Нагадаємо, перед цим лікарі назвали симптоми коронавірусу у вакцинованих, у яких перебіг хвороби може істотно відрізнятися, а ознаки захворювання легко сплутати зі звичайною застудою.

Також ми писали про те, що була названо дату ймовірного локдауну в Україні восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус