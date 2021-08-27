Український лікар назвав новий перший симптом COVID-19: типові ознаки хвороби відсутні

Коронавірус в Україні "помолодшав", і все частіше в лікарні стали потрапляти заражені середнього та молодого віку, у яких COVID-19 проходить у важкій формі, що не спостерігалося під час першої хвилі епідемії. Крім того, змінилися і перші симптоми недуги.

За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусною хворобою, відсутні такі ознаки при інфікуванні, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку.

"Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", - зазначив лікар-інфекціоніст.

Медик звернув увагу, що подібне так часто раніше не спостерігалося при минулій хвилі COVID-19.

"Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", - додав лікар.

Федоренко розповів, що до Львівської лікарні частіше потрапляють пацієнти молодшого віку, не з групи ризику.

"Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого і середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - каже лікар.