ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Український лікар-інфекціоніст розповів про небезпеку масової вакцинації від COVID-19

П'ятниця 04 грудня 2020 11:38
Український лікар-інфекціоніст розповів про небезпеку масової вакцинації від COVID-19
Лікар-інфекціоніст розповів про небезпеку масової вакцинації від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський висловився проти масової вакцинації від коронавірусу. Він назвав причину, чому не можна всіх поголовно прищеплювати від COVID-19.

Дубровський пояснив, що вакцинація від коронавірусу може бути небезпечна для деяких категорій. Про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24".

"Масова імунізація – це дуже небезпечно. Перед тим, як прищеплювати всіх під одну гребінку, потрібно розуміти, що є люди, яким це буде небезпечно. Це пацієнти з імуносупресією, це пацієнти, які мають прямі протипоказання. Чи зможе система вчасно виявити, обстежити та запобігти наслідкам для таких пацієнтів? Це перше", - пояснив лікар.

Він додав, що до того часу, коли з'явиться вакцина і вона стане доступною, велика частина людей вже перехворіє на COVID-19 і не буде потребувати вакцинації.

"Друге. Ми всі говоримо про цю вакцину, яка буде. Потрібно чітко розуміти, що вона у нас буде не завтра, не післязавтра навіть, напевно, не через кілька місяців. Потрібно забути цей міф, що вакцина нас врятує, розв'яже наші проблеми. До цього часу, і це позитивна інформація, одужують кожен день тисячі, ці люди вже не потребують вакцинації. Чи зможемо ми у кожного пацієнта перевірити антитіла перед тим, як робити щеплення? Навіщо тоді розглядати примусову вакцинацію, якщо до кінця зими більш ніж половину населення не буде сенсу вакцинувати", - вважає Дубровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генетик розкритикував тест на антитіла до COVID-19 в Україні.

А також розповідали про те, що Голубовська розповіла, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя врачивакцина от коронавирусавакцинация

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся