Український телеведучий і його сім'я заразилися коронавірусом: могли підхопити в поїзді

Відомий український телеведучий Костянтин Грубич і вся його сім'я заразилися коронавірусом. Спочатку захворіла донька, потім дружина Грубича, син і потім вже сам телеведучий.

Костянтин Грубич припустив, що найбільш ймовірне місце зараження – це потяг. Нещодавно вся сім'я поїхала у відпустку на Шацькі озера і вже через кілька днів у всіх з'явилися симптоми застуди.

"Під час поїздки на Шацькі озера в нашій сім'ї сталася, як нам думалося, застуда – у кожного по своєму сценарію. Почала донька Влада – чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім захворіла дружина Світлана – горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав почав кашляти, але без температури, на оці проявився кон'юнктивіт, боліла голова. У мене два вечори була температура, було погано. Температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало, думали, що обпікся, коли ходив в озері за 200 метрів до глибини. Думали, що ГРВІ, оскільки на Світязі перепади температур були до 20 градусів. Лікувалися по-східному: пили чай, збивали температуру, і через кілька днів начебто все пройшло. Начебто", - написав Грубич на своїй сторінці в Facebook.

Коли вся родина повернулася до Києва, у дружини телеведучого знову піднялася температура, почався кашель. Погіршився і стан сина Ярослава. Черговий терапевт оглянув усю сім'ю і порадив здати ПЛР-тест. Грубич скористався страховкою і зробив тести собі та доньці. У нього виявився позитивний, а у доньки – негативний.

Сімейний лікар тут же викликала бригаду додому, щоб оперативно зробити тести також дружині Костянтина і синові. У Світлани тест підтвердив COVID-19, у сина немає.

"Найголовніше, що Світлана пішла на поправку. Себе відношу до тих, що хворіють майже безсимптомно. Зазвичай я на головний біль, легкий кашель і невисоку разову температуру не звертаю уваги. Насправді коронавірус не вигадка і не чиясь причина збагатиться і всіх налякати. Це реальність, яка рано чи пізно торкнеться кожного. Контактів різних було багато, при цьому ні масок, ні соціальної дистанції ніхто з моїх близьких не уникав. Саме ймовірне місце зараження – у поїзді. Купували квитки як на двох в купе, а насправді зустріли там сусідів і їхали в повному вагоні. Симптоми проявилися через 7-8 днів після цієї поїздки", - розповів Грубич.

Він нагадав українцям, що не варто недооцінювати всі способи та порадив дотримуватися всіх карантинних правил: обробляти руки, носити маски та не бути легковажними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін і його дружина підчепили коронавірус.