RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Український медик повідомив, коли закінчиться пандемія COVID-19: нас чекає третя хвиля

Автор: Людмила Жукова

Активна фаза пандемії коронавірусу завершиться до літа, але восени нас чекає ще одна хвиля, хоча вона буде слабкіше другої.

Таку думку озвучив медик з Харкова Андрій Волянський на своїй Facebook-сторінці.

Лікар зазначає, що за останній час кількість летальних випадків від коронавірусу у світі зменшилася.

"Протягом останніх 20 днів кількість щоденних летальних випадків у світі, пов'язаних з covid, зменшилася до 10 тисяч. У березні можна очікувати подальше зниження до 8 тисяч на добу, у квітні - до 6 тисяч. У травні я припускаю різкий спад кількості смертей - до 2-3 тисяч і менше. Причин 3 і вони очевидні", - написав Волянський.

Медик називає три причини спаду захворюваності COVID-19:

  • Природний імунітет. За офіційними даними у світі інфіковано 1,5% населення, в найбільш постраждалих локаціях - близько 10-12%. Реально ця цифра в 5 і більше разів вище. Тобто в США не 9% інфіковано, а 45%.
  • Штучний імунітет. На сьогодні у світі вакциновано 280 мільйонів, до 1 червня ця цифра зросте до 1 мільярда осіб або 13% населення Землі.
  • Закінчення холодного сезону в Північній півкулі.

"Зрозуміло, що протягом всього 2021 року будуть і нові випадки, і нові летальні випадки. Восени почнеться третя хвиля, яка буде набагато слабкіше другої. Але активна фаза пандемії завершиться до літа", - резюмував лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, в яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу.

А також розповідали про те, що лікар пояснив, чому в Україні істотно збільшилася кількість хворих з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пандемияКоронавірус
Читайте також
Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВООЗ зробили заяву
Ізраїль запроваджує експрес-тести на COVID на входах до "зелених зон"
Прогноз погоди