Український медик повідомив, коли закінчиться пандемія COVID-19: нас чекає третя хвиля

Активна фаза пандемії коронавірусу завершиться до літа, але восени нас чекає ще одна хвиля, хоча вона буде слабкіше другої.
Таку думку озвучив медик з Харкова Андрій Волянський на своїй Facebook-сторінці.
Лікар зазначає, що за останній час кількість летальних випадків від коронавірусу у світі зменшилася.
"Протягом останніх 20 днів кількість щоденних летальних випадків у світі, пов'язаних з covid, зменшилася до 10 тисяч. У березні можна очікувати подальше зниження до 8 тисяч на добу, у квітні - до 6 тисяч. У травні я припускаю різкий спад кількості смертей - до 2-3 тисяч і менше. Причин 3 і вони очевидні", - написав Волянський.
Медик називає три причини спаду захворюваності COVID-19:
"Зрозуміло, що протягом всього 2021 року будуть і нові випадки, і нові летальні випадки. Восени почнеться третя хвиля, яка буде набагато слабкіше другої. Але активна фаза пандемії завершиться до літа", - резюмував лікар.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, в яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу.
А також розповідали про те, що лікар пояснив, чому в Україні істотно збільшилася кількість хворих з COVID-19.