Український маршрутник шокував людей їздою: розважався як міг

У Дніпрі люди обурені поведінкою водія в маршрутці №51. Чоловік, перебуваючи за кермом у русі, дивився художній фільм по мобільному телефону. Смартфон маршрутник вправно тримав у руці. Про такі дії водія громадського транспорту повідомили в Telegram-каналі "Дніпро зараз".

Після публікації відео в соцмережах, на ролик відреагував голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він повідомив, що водія маршруту №51 покарали - йому оголосили догану. Також Тонконогий зазначив, що на підприємстві провели позаплановий інструктаж з правил техніки безпеки і користування гаджетами на робочому місці з усіма водіями, така ситуація повториться не може повторитися.

Дніпрі маршрутник дивився кіно під час руху (YouTube)

Відзначимо, що не тільки дніпровські маршрутники відрізняються своєю неадекватною поведінкою. Так, наприклад, у Києві водій маршрутки зробив вигляд, що не розуміє української мови. Чоловік просто проігнорував прохання зупинки від пасажирів.

Але неадекватом може бути не тільки водій, але і пасажир. Так, у столиці чоловік на Різдво 7 січня влаштував скандал в одній з маршруток. Словесна перепалка переросла в бійку. Неадекват почав емоційно розповідати пасажирам маршрутного таксі про "відсутність місць" і старості, "яка прийде до нас всім".