Український інфекціоніст назвав точний спосіб діагностики коронавірусу

Коронавірус викликає набряк легень, який добре видно на комп'ютерній томографії (КТ). Але інфекціоністи воліють проводити обстеження за допомогою рентгенографії.

Про це розповів у Facebook лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. За його словами, неправильна діагностика призводить до неправильного лікування і пачок антибіотиків.

Але важливо розуміти, що лікувати. Адже є різниця між набряком та запаленням легенів. І тут постає питання про призначення антибіотиків.

Тепер важливе питання: як завчасно побачити це бактеріальне ускладнення. За словами інфекціоніста, КТ є високоточним, якісним і чутливим методом.

"Видно все: починаючи від майже непомітних змін на тлі вірусно-імунного процесу в легенях, і закінчуючи віддаленими дрібними метастазами. Але чи потрібна така точність при респіраторному захворюванні? Ні. Не потрібна. Це заважає і заплутує в правильній оцінці тяжкості хворого", - пише Дубровський.

А ось на рентгені видно лише найбільш серйозні моменти, які потребують лікування. Він покаже наявність бактеріальної пневмонії, плевриту, перикардиту, масивного набряку легенів.

"Додатково ми оцінимо динаміку і розміри набряку за допомогою УЗД легенів. Простий і дуже ефективний метод. А КТ залишається методом діагностики для важких діагностичних пацієнтів на більш віддалених термінах", - додав лікар.

Що стосується призначення антибіотиків, то, за словами Дубровського, ці препарати застосовуються при бактеріальних ускладненнях. А такі бувають рідко - у важких хворих, як правило, з супутньою патологією.

"Антибіотик ми призначаємо, коли бачимо бактеріальне ускладнення. По-іншому, без показань, Антибіотики наносять шкоду. Отруюють організм, заважають правильній роботі імунітету, сприяють появі страшних антибіотикорезистентних мікроорганізмів", - додав Дубровський.

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