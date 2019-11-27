Український фільм потрапив у скандал через знущання над тваринами (відео)

Український фільм "Історія Лізи" потрапив у скандал через знущання над тваринами, яке показали на екрані. Фільм вийшов у прокат 21 листопада і викликав шквал критики з боку зоозахисників. Так, на сторінці UAnimals у Facebook з'явився заклик до притягнення авторів проекту до відповідальності.

У фільмі показаний реальний кадр утоплення маленьких сліпих цуценят. Сцена, на якій тварини безпорадно борсаються під водою, неймовірно реалістична.

"Ми раді розвитку українського кіно, тим не менш зафіксоване на відео є фактом жорстокого поводження з тваринами. Автори цього повинні понести відповідальність!" - стверджують зоозахисники.

В організації повідомляють, що вже готують заяву про скоєння злочину і вимагають пояснення від режисера, автора сценарію і книги Олександра Жовни, а також від Держкіно України, за фінансової підтримки якого ця кінострічка вийшла у світ.

"Маємо інформацію, що на відео реальні кадри, а не графіка", - написано в повідомленні UAnimals.

Фільм "Історія Лізи" потрапив у скандал через утоплення цуценят (скрін: facebook.com/UAnimals.official)

Відзначимо, що фільм "Історія Лізи" оповідає про історію кохання двох пар - звичайної і не зовсім. У ньому показано, як висловлюють свої почуття люди з синдромом Дауна.

Сценарій виграв грант від Держкіно, яке погасило 50% вартості фільму (загальна сума близько 7,5 млн грн). Зйомки проходили в Новомиргороді Кіровоградської області і завершилися в липні 2018 року.

Скандальна сцена з фільму "Історія Лізи" (відео: facebook.com/UAnimals.official)