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Український лікар розповіла, як харчуватися при коронавірусі, ГРВІ і грипі

Субота 14 листопада 2020 16:05
Український лікар розповіла, як харчуватися при коронавірусі, ГРВІ і грипі
Як харчуватися при коронавірусі і грипі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Медик підкреслює, що необхідно зменшити потребу в солодкому

Харчування при респіраторних захворюваннях є одним зі значущих факторів в процесі лікування, оскільки саме з їжі організм бере енергію і вітаміни для підсилення імунної реакції на вірусний або бактеріальний агент. Лікар-дієтолог Ольга Безугла також розповіла, що за допомогою специфічного харчування можна не тільки швидше одужати, але і зміцнити імунітет, щоб взагалі не захворіти.

У ефірі телеканалу "Україна 24" медик розповіла, що відмова від деяких продуктів харчування також може позитивно вплинути на перебіг захворювання і його виникнення.

"Ми в ідеалі повинні отримувати всі вітаміни та мікроелементи з їжі. Питання до тих, хто нас дивиться - відсьогодні щось змінити у своєму житті, покласти на одну ложечку цукру менше у свій чай, зменшити споживання солодощів, подивитися, скільки овочів і фруктів ми вживаємо", - підкреслює лікар.

Також Безугла назвала 4 продукти, в яких міститься висока кількість вітамінів і дала поради стосовно того, як зробити харчування більш корисним без зайвих витрат.

"У нас є броколі, брюссельська капуста, кабачки, баклажани - вони багаті вітамінами. Але наша свідомість така, що ми швидше підемо в аптеку за таблеткою, ніж подивимося, що у нас є в раціоні. Перегляньте свій раціон, максимально скоротіть кількість перекусів, намагайтеся збалансувати якісними нутрієнтами", - розповіла Безугла.

Нагадаємо, що раніше Віктор Ляшко назвав чинники, які ускладнюють перебіг COVID-19. Також заступник глави МОЗ розповів про наслідки вживання солодощів при зараженні коронавірусом.

Раніше ми писали про ефективність вітаміну С проти коронавіруса. Однак дозування повинно бути досить високим, а користь підтверджена не для всіх віків.

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