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Український десантник загинув від кулі російського снайпера: у героя залишилися дружина і двоє дітей

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув український військовий 11 лютого від кулі ворожого снайпера - військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

Про це передали на Facebook-сторінці Командування десантно-штурмової військ Збройних Сил України.

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Десантник загинув під час виконання бойового завдання в районі селища Зайцеве недалеко від окупованої "ДНРівцями" Горлівки.

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - йдеться в повідомленні.

Глушко Олександр Вікторович народився 11 листопада 1984 року в селі Рунівщина Полтавського району, там зараз проживає Світлана Григорівна - мама Героя, розповіли в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на сторінці в Facebook.

Сам Олександр разом з дружиною і двома дітьми проживав у Полтаві.

Воїн ЗСУ Олександр Глушко (фото: facebook.com/synegubov.oleg)

Олександр відправився захищати Україну від окупантів зі зброєю в руках 23 січня 2019 року, а вже 8 лютого був зарахований до списків 5 батальйонної тактичної групи 81 окремої аеромобільної бригади сапером інженерно-саперного взводу.

Сьогодні вранці куля снайпера обірвала його життя - фатальне поранення воїн отримав на передовій близько 9:30.

Прощання з героєм відбудеться 13 лютого близько 11:00, на площі перед будівлею Полтавської ОДА.

Боєць ЗСУ Олександр Глушко загинув на фронті від кулі російського снайпера (фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Раніше повідомлялося, що 2 лютого від кулі снайпера бойовиків на Донбасі загинув воїн ЗСУ Дмитро Власенко з Миколаївської області. Смертельне поранення він отримав біля села Шуми.

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