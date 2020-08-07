Український депутат побив жінку: від удару вона впала на землю (відео)

У Львівській області депутат Сколівської районної ради вдарив жінку по обличчю, після чого вона впала на землю. Причина конфлікту поки що не повідомляється.

У мережі вже з'явилося відео, на якому видно постраждалу. Автор відеоролика Макс Мадоф, він опублікував в мережі деталі інциденту,, який стався 6 серпня.

У Львівській області депутат вдарив жінку

У відеоролику показано словесна перепалка Степана Цмоканича з невідомою жінкою біля будинку в місті Сколе. Депутат з голим торсом сперечався з жінкою, а потім завдав їй удар в обличчя, внаслідок чого жінка впала на землю. Після цього депутат атакував і чоловіка, який знімав те, що відбувається на камеру.

Зазначимо, що 48-річний Степан Цмоканич в 2015 році став депутатом Сколівської районної ради від партії "Батьківщина". Також він є керівником Сколівської організації цієї ж партії. Працює він в. о. директора Сколівського військового лісгоспу. Крім цього Степан Цмоканич є директором приватного підприємства "Карпатбуд-Сервіс".

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