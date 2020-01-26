Український боксер на ринзі покусав екс-чемпіона світу: "прийом" потрапив на відео

Український боксер Іван Редкач вкусив свого суперника Денні Гарсію на рингу на арені Барклайс-центр в Нью-Йорку. Спортсмени провели 12 раундів в суботу ввечері, і за рішенням суддів перемога дісталася 31-річному американцеві - колишньому чемпіонові світу за версіями WBC та WBA в першій напівсередній та WBC напівсередньої вагових категоріях.

Зазначимо, що рефері не помітив момент неспортивного "прийому", і вже після оголошення результатів Гарсія заявив про інцидент, який стався у восьмому раунді.

"Він вкусив мене, він сказав "Майк Тайсон!", коли вкусив мене", - зізнався американський боксер, показуючи на трапецієвидний м'яз біля шиї з лівого боку.

Пізніше Гарсія повторив історію про інцидент на рингу у своєму інтерв'ю після бою на Showtime.

Також американський спортсмен додав, що кусають його вперше, і висловив побоювання в той момент, що навіть доведеться накладати шви.

Іван Редкач вкусив Денні Гарсію на спортивній арені у Нью-Йорку

33-річний боксер-професіонал в напівсередній вазі Редкач, у якого прізвисько Грозний (El Terrible), програв у поєдинку за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі на картках усіх суддів– 118:110, 117:111, 117:111 на користь Гарсії.

Екс-чемпіону світу не вдалося нокаутувати українця, і всі 12 раундів спортсмени демонстрували технічний бокс.

Іван Редкач провів бій з Денні Гарсією в Нью-Йорку (Фото: spin.ph)

Тепер Гарсія є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBC, яким володіє Еррол Спенс.

Для Редкача це стало п'ятою поразкою на професійному ринзі. Всього ж у нього 23 перемоги.

Іван Редкач проти Денні Гарсії - повне відео бою