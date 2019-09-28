Український боксер Берінчик потрапив у ДТП: з'явилися фото і відео

Один із постраждалих отримав травму шиї
Напередодні в серйозне ДТП потрапив український боксер-професіонал, заслужений майстер спорту Денис Берінчик. Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Аварія сталася коли Берінчик повертався в Київ зі свого тренувального табору в Буковелі. Автомобіль боксера вилетів у кювет і перекинувся. Спортсмен при цьому не постраждав.
Денис Берінчик (скріншот: instagram.com/berinchyk)
Після ДТП в Instagram-stories Берінчик записав звернення до фанатів.
"Друзі, зі мною все добре, все нормально. Подушки стріляють, безпека понад усе. Приїхали поліцейські, склали протокол", - сказав боксер на відео.
Денис Берінчик (скріншот: instagram.com/berinchyk)
"Всім бій, все буде, 5 жовтня всіх чекаю в Броварах", - також зазначив Берінчик.
А тренер Берінчика Станіслав Григорук поінформував, що в машині було три людини, одна з яких постраждала.
"Всі живі! У машині було три особи. В одного травма шиї", - написав він.
Нагадаємо, Берінчик завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росеки Крістобалем.