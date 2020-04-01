Український банкір і екс-нардеп загинув у страшній ДТП: з'явилися фото

Федір Шпиг, відомий український банкір, меценат, засновник банку "Аваль" і народний депутат трьох скликань 31 березня загинув у страшній аварії на трасі Київ-Чоп у Житомирській області. Нові фото з місця ДТП, що відомо про банкіра - в матеріалі Styler.

64-річний підприємець і політик був за кермом Mercedes, він загинув на місці. В авто було ще двоє пасажирів - 67-річна жінка померла при ДТП, а 83-річна пасажирка - знаходиться в реанімації.

За даними поліції області, близько 14:00 автомобіль втратив керування і впав у кювет на 215-му кілометрі траси неподалік від села Романівка Новоград-Волинського району.

У поліції не уточнили особу загиблого, але ЗМІ повідомляють, що за кермом був банкір Федір Шпиг. Він народився в 1965 році в Чернігівській області. У 1991-му став начальником управління кредитних ресурсів акціонерного банку "Інко", а в 1992 разом з партнерами заснував банк "Аваль", який очолював аж до 1998 року.

Федір Шпиг тричі обирався як народний депутат - з 1998 по 2007 рік. У третьому і четвертому скликанні, як безпартійний, а в п'ятому - від партії "Наша Україна".

Федір Шпиг відкриває молокозавод у Миколаївській області (фото: news.pn)

Після того, як в 2005 році "Аваль" було продано австрійській групі Raiffeisen International, Шпиг заснував банк "Престиж", який у 2007 також перейшов до австрійської компанії Erste.

Після цього Шпиг зайнявся молочним бізнесом і став співзасновником корпорації "Молочний альянс".

Федір Шпиг є заслуженим економістом України. Нагороджений орденом "За заслуги" 3, 2 і 1 ступеня. У 2011 був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого. Також відомий як великий меценат.

Фото з місця ДТП можна подивитися за посиланнями - тут, тут

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