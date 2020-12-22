Український артист назвав себе "росіянином" і вважає, що СБУ хоче його вбити: параноїк з "совка"

Київський репер Владислав Гербич, більш відомий як 044 Rose з об'єднання 044Klan, в останньому інтерв'ю російському виданню заявив, що він "русский человек". Також Влад вважає, що українська влада може вбити його.

Виконавець розговорився після того, як журналіст нагадав йому слова з іншого інтерв'ю, де Влад, який народився у 1994 році, сказав, що не ділить себе на Росію й Україну, адже його країна... СРСР.

"Я російська людина, мій батько народився на Уралі, моя мати українка. Всі по бабусиній лінії - поляки. Як я можу ділити те, чого я не можу поділити? Як я можу поділити свою сім'ю? Розумієш, що зараз роблять? Зараз роблять так, що я не можу заїхати в Росію до своїх близьких. Тому що у мене немає документів. Як тобі таке?.. Ми всі російські люди, запам'ятай, ми всі російські люди. І нас намагаються поділити ось ці пі***аси, коротше, щоб керувати нами, розумієш? Ми російські люди, ми російський народ, братан, ми всі брати. Вивчи російську історію, якщо ти так говориш зі мною. Паспорт, не паспорт, вивчи взагалі, що таке Русь, брат", - сказав музикант виданню The Flow.

Репер 044 Rose (фото: instagram.com/044rose)

За словами артиста, "Україна - це всього лише назва".

"Я не знаю, що таке Україна, я знаю, що таке Велика Русь, братан. А не те, що ділять якісь, б***ь, пі***аси, на*уй, і ставлять шлагбауми. Я їх в рот ї**в, я російська людина, мені по*уй, де я перебуваю: Молдова, Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Мені все одно. Я російська людина. Все", - додав він.

Відзначимо, що зараз цей репер тимчасово живе в Москві.

"Братан, запам'ятай, на цьому інтерв'ю я кажу: якщо мене не стане, я тобі даю слово, якщо мене не стане, в цьому винна українська влада. Я тобі даю слово. Так і запиши. Якщо мене не стане, в цьому винна українська влада... Якщо я зараз повернуся в Україну... Дай бог, мене не закриють і буде все нормально. Просто я відразу кажу: "Якщо у мене якісь проблеми, якщо я пропаду, чуваки, знайте, чиїх це рук справа", - сказав він.

Додамо, що киянин часто ображає українців у своїх інтерв'ю російським виданням. Раніше він говорив, що "Україна - це тупо країна третього світу".

Репер 044 Rose (фото: instagram.com/044rose)

Слова Гербича розлютили користувачів мережі. При чому, як українців, так і росіян.

СРСР закінчилося, а 044 Rose його навіть не застав, але при цьому мислить, як дід із совка. Зараз всередині кожної країни є своя культура, менталітет, національна ідентичність. Гаразд би він за себе говорив, так людина на себе роль проповідника якогось бере, типу "ні, ти не розумієш, ми всі один народ!".

Співчуваю батькам дружини цього пацієнта. Параноїк якийсь

Я ще такого порожнього персонажа в житті не читав. Та кому він потрібен у Києві? Сьогодні це інтерв'ю покажемо Сергію Стерненку, ось його тоді запитають за "вигадану країну Україна". Лох сам себе закопав.

Начебто і живу в Україні більше тридцяти років, але про такого персонажа чую вперше. Відчув якийсь сором і ганьбу. Сподіваюся, він приїде і СБУ ним займеться. Ну і з місцевими активістами він сам собі нажив проблем так вже.

А мені сподобалося інтерв'ю. Люблю таких юродивих

У нього біди з головою

Раніше ми писали, що родина Софії Ротару "влипла" у скандал через знімок з Криму.

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