Українських студентів чекає неприємний "сюрприз" зі стипендіями: кому не пощастить

Внз в Україні фінансуватимуть по-новому вже з 2020 року. У Міністерстві освіти готуються змінити систему фінансування внз і з наступного року університети отримають лише 80% від фінансування. За решту 20% їм доведеться поборотися – ця частина виплачується на підставі критеріїв якості. Експерти вважають, що зміна фінансування може вплинути на кількість бюджетних місць у вузах, а також на кількість стипендіатів.

Зараз університети отримують гроші з держбюджету незалежно від якості освіти та наукової діяльності. Їх головна мета – залучити більше абітурієнтів. Навіть за рахунок зниження вимог для вступу: на більшість спеціальностей внз самі визначають прохідний бал. А студентів з низькими балами дуже рідко відраховують, оскільки це призводить до зменшення фінансування. В результаті рівень підготовки і мотивація студентів низька.

У Міносвіти сподіваються змінити підхід – гроші повинні йти до кращих. Якщо університет веде міжнародну наукову діяльність, має кращих викладачів і хороші показники працевлаштування студентів, то він отримає більше фінансування. Нові критерії будуть стимулювати виші ставати якісніше, вважають у відомстві.

"У нас є проект змін до закону про вищу освіту, де змінюється формула фінансування закладів вищої освіти. Якщо зараз міністерство фінансує утримання вузів і держзамовлення, то з наступного року система буде змінена. Наприклад, у змінах передбачено закриття філій, які є в університетах в різних містах, щоб набрати більше студентів. Ми не будемо фінансувати будівлю, його площу. Інша філософія фінансування дозволить збільшити конкуренцію між вузами", – розповідає Любомира Мандзій, заступник міністра освіти.

У наступному році університети отримають приблизно 80% від фінансування 2019 року. Решту 20% доведеться заслужити – гроші будуть нараховуватися за критеріями якості. Серед критеріїв можуть бути наявність університету в міжнародних рейтингах, цитованість або кількість наукових робіт. Якщо університет отримує замовлення на дослідження від бізнесу чи міжнародних організацій – це теж може стати свого роду знаком, що вузу довіряють, і в нього будуть йти гроші.

Ще одним критерієм буде зайнятість випускників. Міністерство хоче створити автоматизовану систему, яка буде відслідковувати працевлаштування молодих фахівців.

Планується і такий показник, як масштаб університету. З його допомогою будуть стимулювати укрупнюватися, об'єднуватися. Чим більше вуз – тим більше у нього буде коштів.

Також, міністр освіти Новосад Ганна вважає, що метою зміни фінансування є необхідність закрити частину навчальних закладів.

"У нас багато університетів. У нас їх просто багато... І ми не можемо робити вигляд, що ми як країна можемо собі це дозволити", - заявила нещодавно міністр освіти Ганна Новосад.