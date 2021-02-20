В українських річках виявили небезпечні хімікати і наркотики

Керівник відомства зазначив, що скринінг забруднюючих речовин було проведено в Україні вперше. Завдяки дослідженням вдалося виявити в річках Дон, Дністер і Дніпро пестициди, промислові хімікати, стимулятори, наркотичні препарати та інші речовини.

"Скринінг - це дослідження, яке дозволяє відстежувати понад 65 тисяч різних сполук", - пояснив Шліхта.

Також він додав, що в Україні немає можливостей для виконання скринінгу, тому відібрані проби були відправлені в найближчу лабораторію Європи.

Скринінг здійснювався в басейнах річок Дон, Дністер і Дніпро. І ось що показали результати дослідження:

Дон: були виявлені пестициди, пластифікатори, фармацевтичні препарати, ПХБ (поліхромовані біфеніли), промислові забруднювачі.

Дністер: знайшли пестициди, фармацевтичні препарати, промислові хімікати, наркотичні препарати, стимулятори та підсолоджувачі.

Дніпро: виявили пестициди, фармацевтичні препарати, антидепресанти, важкі метали - канцерогени.

В Українських річках виявили нові забруднюючі речовин (фото: скріншот з відео)

Чиновник розповів, що скринінг дозволить визначити специфічні показники для кожного річкового басейну.

Відео: У річках України виявили небезпечні забруднювачі