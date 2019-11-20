Українські зірки потрапили в рейтинг найсексуальніших жінок Росії (фото)

Чоловічий журнал Maxim представив щорічний рейтинг найсексуальніших жінок Росії. У список увійшли 100 красунь, серед яких чимало українських зірок шоу-бізнесу.

В топ-10 найкрасивіших жінок потрапили українські співачки Віра Брежнєва, яка посіла 7 місце і Настя Каменських - 8 місце. При цьому в порівнянні з торішнім рейтингом Брежнєва знизилася на 5 пунктів. А ось Каменських в цьому році стала навпаки популярнішою, оскільки в 2018-му вона займала 11 сходинку.

Віра Брежнєва і Настя Каменських (фото: maximonline.ru)

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вперше потрапила в цей рейтинг. Співачці віддали 13 місце.

Надя Дорофєєва (фото: maximonline.ru)

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка тепер зайнята своєю сольною кар'єрою, є постійною учасницею даного рейтингу, починаючи з моменту його заснування. У цьому році співачка посіла 17 місце.

Анна Сєдокова (фото: maximonline.ru)

Українська співачка Ані Лорак приймає участь в рейтингу починаючи з 2008 року. При цьому в 2018-му вона була на 7 місці, а зараз знаходиться на 25-му.

Ані Лорак (фото: maximonline.ru)

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко займає 27 місце в рейтингу, хоча в минулому році вона була на 12 місці, а в 2017 році взагалі займала 3 місце.

Регіна Тодоренко (фото: maximonline.ru)

Українська співачка Санта Дімопулос знаходиться на 35 місці. У минулому році вона була на 47-му місці, а в 2017 році – на 67-му.

Санта Дімопулос (фото: maximonline.ru)

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва посіла 55 місце, а в 2016 році вона була на 18-му.

Даша Астаф'єва (фото: maximonline.ru)

Популярна співачка Світлана Лобода у цьому році знаходиться на 82 місці, а в минулому році вона була на 65-му.

Світлана Лобода (фото: maximonline.ru)

Ще одна колишня учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська знаходиться в списку на 90 місці, в минулому році вона була на 85 місці, а в 2014 році займала 51 місце.

Надія Мейхер-Грановська (фото: maximonline.ru)