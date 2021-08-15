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Українські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і після

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Львів, Неділя 15 серпня 2021 21:51
Українські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і після Фото: у Львові лікарі заново зібрали обличчя 20-річному хлопцю (facebook.com/emergencyhospitall)
Автор: Роман Мирончук

У Львові медики вперше в Україні провели складну поєднану ортогнатично-артропластичну операцію по реконструкції обличчя. Вона тривала 12 годин.

Про це повідомляє Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львів у Facebook.

Складну операцію робили 20-річному хлопцю який в п'ятирічному віці потрапив в ДТП, в результаті якої отримав переломи нижніх кінцівок і нейротравму.

При цьому тоді медики не помітили, що у нього був перелом нижньої щелепи. Через кілька років це позначилося на його здоров'ї. Хлопець не міг широко відкрити рот, йому було важко жувати і навіть спати.

Львівським фахівцям необхідно було повернути щелепи в правильне положення, а також відновити суглоби, які деформувалися.

Операція була проведена разом з литовським колегою Simonas Grybauskas, у якого вже є досвід подібних хірургічних втручань.

Результати операції

Через кілька днів після операції вид обличчя молодої людини змінився. Тепер він зможе забути про проблеми останніх років і не буде відчувати труднощів під час руху щелепою.

Українські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і післяУкраїнські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і післяУкраїнські лікарі заново зібрали обличчя молодому хлопцю: фото до і після

У Львові лікарі заново зібрали обличчя 20-річному хлопцю (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

Нагадаємо, українські лікарі провели унікальну операцію і врятували життя трійнят.

Ми також писали про те, що в Дніпрі лікарі зробили диво. Вони врятували породіллю та її малюка від COVID-19.

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