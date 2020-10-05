Українські лікарі розвіяли ще один міф про коронавірус: це не допоможе

Лікарі вирішили нагадати українцям, що антибіотики не здатні боротися з вірусними агентами, які викликають грип або ГРВІ. До того ж безконтрольне застосування антибіотиків знищує корисні бактерії та знижує імунітет людини до вірусів. Про це розповідають у Центрі громадського здоров'я.

Медики відзначають, що до антибіотиків відносяться такі препарати, які діють виключно на бактерії, а не віруси. Частина антибіотиків вбиває шкідливі бактерії в людському організмі, частина - пригнічує процес розмноження.

Через те, що і вірусні та бактеріальні респіраторні захворювання часто володіють схожою симптоматикою, їх легко переплутати. Навіть якщо ви впевнені, що у вас бактеріальне захворювання, призначати антибіотики самостійно теж не можна: ви ніколи не знаєте, до яких антибіотиків чутливі бактерії, які є у вас. Якщо один раз вам допоміг якийсь препарат, то другий раз він може виявитися безсилим, оскільки бактерії вироблять до нього імунітет. Саме тому лікарі відправляють пацієнтів на аналіз мокротиння, наприклад: щоб виявити збудника хвороби і його чутливість до антибіотиків різних груп.

Більш того, медики вкрай не рекомендують вживати антибіотики для профілактики. Нерідко ці препарати при неправильному дозуванні можуть викликати симптоми отруєння, призводити до моторошних алергій і викликати розлади травлення, а іноді – провокувати гострий гастрит. Призначення антибіотиків повинен робити тільки лікар.

У Центрі громадського здоров'я також відзначають, що нераціональне застосування антибактеріальних засобів знищує корисну мікрофлору організму. Шкідливі бактерії, при цьому, виробляють механізми резистентності (стійкості до ліків). У результаті мікроби перестають помирати під впливом антибіотиків, що провокує підвищення рівня смертності від багатьох поширених хвороб. Щоб визначити, чи у пацієнта вірусна або бактеріальна інфекція, йому слід звернутися до лікаря, пройти огляд і необхідні лабораторні дослідження.

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