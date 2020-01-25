Грип вбиває українців: лікарі зруйнували головні міфи про хворобу

Грип вважається однією з найбільш "міфологізованих" хвороб
Грип в Україні вже забрав життя 11 людей в епідемсезоні 2019-2020, а за тиждень з 13 по 19 січня захворіло 140 тисяч українців, більш ніж половина яких - діти. У прес-службі МОЗ розвіяли сім найпопулярніших міфів про цю вірусну інфекцію.
За словами медиків, грип - значно небезпечніше застуди, особливо у важкій формі. Симптоми грипу, на відміну від застуди, виникають раптово і проявляються в більш гострій формі. Інфікування супроводжується різким підвищенням температури тіла (вище 38 °С), головним болем, болем у м'язах, горлі, кашлем, нежитем.
Медики стверджують, що це неможливо, оскільки для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу, який жодним чином не може передавати інфекцію. Тому не варто боятися вакцинуватися - це найефективніший спосіб захисту від грипу. Імунітет, як правило, вироблюється через 1-2 тижні після вакцинації. І якщо людина захворіла через кілька днів після щеплення - це означає, що або вакцина ще не подіяла, або це інший штам грипу.
Не існує жодного доказу, що вітамін С, одержуваний з продуктів або харчових добавок, допоможе уникнути зараження вірусом грипу.
Ці народні засоби медики назвали абсолютно безнадійними. Крім того, зловживання ними може спровокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Так, багато хто вважає, що пари цибулі й часнику можуть знезаразити повітря, але їх насичений запах навпаки може спровокувати кашель і спазм бронхів. Крім того, вважається, що споживання великої кількості овочів може зробити організм невразливим, це теж неправда.
Єдиний спосіб захворіти грипом - зараження вірусом небезпечного захворювання.
"Так, сезон грипу зазвичай співпадає з холодними порами року, але погода не впливає на розвиток хвороби, просто віруси більш активні при таких природних умовах", - пише МОЗ.
Грип викликається вірусами, а антибіотики вбивають бактерії. Для лікування грипу використовують виключно противірусні препарати, які не вилікують миттєво, але посприяють більш швидкому одужанню і "пом'якшать" симптоми. При цьому препарат повинен призначити лікар.
"На сьогодні в Україні зареєстровано два ефективні препарати, які містять діючі речовини, занамавір і озельтамівір, які можна придбати виключно за рецептом лікаря", - заявили медики.
Антибіотики призначають, коли грип викликав ускладнення бактеріальною інфекцією.
Безсумнівно, медики радять хворим на грип більше пити, а теплий чай або бульйон - джерело рідини, який на час заспокоїть біль у горлі. Але цим ефект чаю або бульйону обмежується.
"Ні суп, ні бульйон не допоможуть вам швидше одужати від грипу", - резюмували в Міністерстві охорони здоров'я.