Грип вбиває українців: лікарі зруйнували головні міфи про хворобу

Грип в Україні вже забрав життя 11 людей в епідемсезоні 2019-2020, а за тиждень з 13 по 19 січня захворіло 140 тисяч українців, більш ніж половина яких - діти. У прес-службі МОЗ розвіяли сім найпопулярніших міфів про цю вірусну інфекцію.

Грип - це важка форма застуди

За словами медиків, грип - значно небезпечніше застуди, особливо у важкій формі. Симптоми грипу, на відміну від застуди, виникають раптово і проявляються в більш гострій формі. Інфікування супроводжується різким підвищенням температури тіла (вище 38 °С), головним болем, болем у м'язах, горлі, кашлем, нежитем.

Вірус грипу можна "підхопити" після щеплення

Медики стверджують, що це неможливо, оскільки для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу, який жодним чином не може передавати інфекцію. Тому не варто боятися вакцинуватися - це найефективніший спосіб захисту від грипу. Імунітет, як правило, вироблюється через 1-2 тижні після вакцинації. І якщо людина захворіла через кілька днів після щеплення - це означає, що або вакцина ще не подіяла, або це інший штам грипу.

Профілактика вітаміном С

Не існує жодного доказу, що вітамін С, одержуваний з продуктів або харчових добавок, допоможе уникнути зараження вірусом грипу.

Часник і цибуля можуть захистити від грипу

Ці народні засоби медики назвали абсолютно безнадійними. Крім того, зловживання ними може спровокувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Так, багато хто вважає, що пари цибулі й часнику можуть знезаразити повітря, але їх насичений запах навпаки може спровокувати кашель і спазм бронхів. Крім того, вважається, що споживання великої кількості овочів може зробити організм невразливим, це теж неправда.

Грип можна підхопити через протяг, легкий одяг або мокре волосся на морозі

Єдиний спосіб захворіти грипом - зараження вірусом небезпечного захворювання.

"Так, сезон грипу зазвичай співпадає з холодними порами року, але погода не впливає на розвиток хвороби, просто віруси більш активні при таких природних умовах", - пише МОЗ.

Вилікувати антибіотиками

Грип викликається вірусами, а антибіотики вбивають бактерії. Для лікування грипу використовують виключно противірусні препарати, які не вилікують миттєво, але посприяють більш швидкому одужанню і "пом'якшать" симптоми. При цьому препарат повинен призначити лікар.

"На сьогодні в Україні зареєстровано два ефективні препарати, які містять діючі речовини, занамавір і озельтамівір, які можна придбати виключно за рецептом лікаря", - заявили медики.

Антибіотики призначають, коли грип викликав ускладнення бактеріальною інфекцією.

Чай з малини та курячий бульйон поставлять на ноги

Безсумнівно, медики радять хворим на грип більше пити, а теплий чай або бульйон - джерело рідини, який на час заспокоїть біль у горлі. Але цим ефект чаю або бульйону обмежується.

"Ні суп, ні бульйон не допоможуть вам швидше одужати від грипу", - резюмували в Міністерстві охорони здоров'я.