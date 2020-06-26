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Українські лікарі звернулися до людей через коронавірус: помирає кожен десятий

STYLERКоронавірус    26.06.2020 - 09:54
Українські лікарі звернулися до людей через коронавірус: помирає кожен десятий
Лікарі звернулися до українців з-за COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Медики з Рівного звернулися до українців з проханням не ігнорувати карантин

Медики з Рівного звернулися до українців через почастішання випадків захворювання коронавірусом. Лікарі зазначили, що лікарні переповнені інфікованими пацієнтами, а помирає від ускладнень кожен десятий українець.

Відео зі зверненням докторів опубліковано на сторінці Facebook заступника міського голови Рівного Галини Кульчинської.

"Лікарня переповнена. Наша область, зокрема наше місто, знаходиться нині серед лідерів в Україні. Сподіваюся, що ви зрозумієте, що кожен десятий, практично, вмирає", - розповів про ситуацію головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук.

Лікарі просять українців не ігнорувати карантин, так як він ще не закінчений, а захворюваність росте. Вони звертаються до всіх співгромадян з проханням носити маску і дотримувати соціальну дистанцію.

"Прошу вас, надягайте маски", - каже один з лікарів.

"Наступ коронавирусной інфекції стає більш агресивним. За минулий тиждень лише у нашому закладі діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусом, ніж у всі попередні тижні", - зазначила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" Вікторія Покоевчук.

Лікарі з Рівного звернулися до українців (facebook.com/people/Галина-Кульчинська)

Зазначимо, що в Україні станом на 26 червня зафіксований новий антирекорд захворюваності COVID-19. За минулу добу інфіковані 1109 осіб, 19 з них кінчалися.

Як ми раніше писали, Шмигаль дав невтішний прогноз щодо карантину в Україні.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Коронавірус
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