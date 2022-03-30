Українські військові відбили Малу Рогань: як виглядає знищене село під Харковом

Українські військові звільнили й очистили від окупантів село Мала Рогань Харківської області. Путінська армія пішла, проте лишила по собі багато замінованих сюрпризів, а також, звісно, горе і руїни.
Як виглядає звільнений населений пункт, розповіли в Міноборони України.
"Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова. російський злочин на кожному кроці!" - говориться в повідомленні.
Військовий ЗСУ розповідає, що окупанти розстрілювали цивільних, які на автівках намагалися покинути селище. Докази, тобто постріляні, спалені авто, стоять на дорозі.
"Орки розстріляли цивільну машину... Витягли цивільних, які були в ній і фактично стратили", - розповідає військовий.
Мала Рогань знаходиться на південному сході від Харкова.
Фото: Так зараз виглядає Мала Рогань Харківської області (Getty Images)
Раніше ми писали про 33-річну українку, яка розповіла на весь світ про те, як її гвалтували окупанти, поки маленький син плакав у підвалі.
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