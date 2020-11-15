Українські вчені вивели нову породу корів: на що здатна диво-тварина

В Україні вивели нову породу корів - це нова популяція молочного поголів'я буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи худоби. Така "супер корівка" з'явилася на світ завдяки старанням вчених Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГ КР НААН.

Селекціонери при її виведенні схрестили корів чотирьох порід: симентальської, монбільярдської, червоно-рябої німецької та голштинської (червоно-ряба масть). Про це передає видання "Агробізнес сьогодні".

Нова порода корів здатна давати значно більші надої - до 10-15 тисяч кілограмів молока на рік.

Вони також підходять для розведення як для лісостепової, так і для передгірної зон України.

Який надій показало нове покоління буковинських корів:

6-7 тис. кг - 63,6%;

7-8 тис. кг - 25,4%;

8-9 тис. кг - 6,2%;

10-15 тис. кг - 1,8%.

Також повідомляється, що під Чернівцями в племінному заводі проживає 151 корова нового покоління. Влітку на культурних пасовищах підсисний молодняк дає 950-1150 г добових приростів, а після відлучення у 7 місяців важить 220-235 кг, що відповідає новому стандарту для цієї створеної нової генерації м'ясної худоби

"Показово, що 55 цих корів нової генерації і їхні нащадки добре себе показали і акліматизувалися у гірській місцевості Українських Карпат", - розповіли вчені.

Під Чернівцями вчені вивели нову породу молочних корів (фото: agro-business.com.ua)

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