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Українські вчені знайшли в крові людини провісник ускладнень від COVID-19

Автор: Світлана Мащенко

Українські вчені заявили, що прогноз ускладнень від коронавіруса можна визначати за аналізом крові.

Про це повідомляє прес-служба Національної академії наук України.

За словами Віктора Досенка, завідувача відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України, зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК у крові та тяжкістю COVID-19 тепер доведений.

Вчений говорить, що важливо робити прогноз для кожного конкретного випадку, адже хвороба розвивається у пацієнтів по-різному.

"Всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій... Ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вищий він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - стверджує вчений.

Віктор Досенко уточнив, що аналіз крові робили пацієнтам, які знаходяться на різній стадії хвороби. Такий прогноз потрібен, щоб зрозуміти, які препарати потрібно приймати в процесі лікування.

"Потрібен лише набір реактивів (до речі, не дуже дорогий) і спектрофлюориметр (принаймні один на лікарню або хоча б один на територіальне медичне об'єднання)", - додав учений.

Нагадаємо, що за заявою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу.

Раніше ми писали, що на Закарпатті знайшли нові штами мутованого коронавірусу.

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