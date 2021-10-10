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Українські митники викрили нову шахрайську схему з розмитнення "євроблях"

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Неділя 10 жовтня 2021 07:04
Українські митники викрили нову шахрайську схему з розмитнення "євроблях" Фото: в Україні розкрита нова схема ввезення та розмитнення "євроблях" (galinfo.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні правоохоронці викрили чергову шахрайську схему з введення в країну вживаних іномарок, за що послідували протоколи на загальну суму штрафу в майже 1,7 мільйона гривень.

Про це передали в Державній митній службі України на сторінці в Facebook.

Випадок незаконного імпорту легковиків на єврономерах зафіксували співробітники Координаційно-моніторингової митниці.

Так, була здійснена перевірка законності ввезення українським приватним підприємством з Польщі на українську митницю "автомобілів походженням з Європи, які були у використанні".

Під час перевірки документів з розмитнення у митників виникли сумніви щодо справжньої вартості машин. Щоб розібратися, був направлений запит до митних органів Чехії, Польщі та Німеччини.

У підсумку були встановлені відмінності у вартості автомобілів, фактичних даних про відправників та одержувачів і умов поставок.

Також з'ясувалося, що зазначена в документах чеська компанія є фіктивною і ніколи не здійснювала для українського підприємства продажу ТЗ. Її керівником є громадянин України.

"На підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно керівника приватного підприємства - одержувача товару, складено три протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 1 691 585 грн", - йдеться в повідомленні.

У Держмитниці нагадали, що санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товару і його конфіскація.

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Митники розповіли про шахрайську схему розмитнення "євроблях" (фото: facebook.com/UkraineCustoms)

Нагадаємо, що в Україні закінчується пільговий період для власників євроблях.

Як повідомлялося раніше, перед цим масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області.

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Державна митна служба Розмитнення євроблях
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