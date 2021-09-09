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В українські супермаркети завезли новий небезпечний енергетик: як він виглядає

Автор: Світлана Мащенко

На полицях українських супермаркетів з'явився новий енергетичний напій, який користується великою популярністю. Виробник пропонує баночки з різними смаками за ціною чашечки еспресо - близько 15 грн. Але в одному з підвидів енергетика виявили небезпечну речовину, і вимагають вилучити його з продажів.

Про це розповіли в Головному управлінні Держпродспоживслужби Київської області.

Йдеться про енергетик торгової марки HELL, а саме - Hell Focus Strong 250C.

3 вересня до відомства надійшло повідомлення про виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену в сировині (постачальник: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff). Його використовували при виготовленні цього напою.

Виробник: Hell Energy Magyaroszag Kft, одержувач в Україні ТОВ "ХЕЛЛ Енерджі ДРІНКС".

Фото: цей енергетик визнаний небезпечним (oblvet.org.ua)

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов'язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні засади та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

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Також повідомлялося, що в Україну завезли небезпечні горіхи, що викликають рак. Продукцію терміново вимагають вилучити з обігу.

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