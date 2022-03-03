Українські спецназівці - російському окупанту: "подзвони мамі останній раз і скажи, що скоро здохнеш"

Бійці ССО у зверненні до артилеристів сказали, що після того, як ті накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких - російські вояки стали метою воїнів ЗСУ номер один.

Далі пропонуємо оригінальний текст звернення українського спецназу до російських солдатів:

Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте по цілях яких не бачите. Не бачите маленьких діток, людей похилого віку, будинки, дитячі садки, школи та лікарні - все це для вас просто цілі. Стрельнули, полетіло, потрапили - за*бісь, правильно пацани?

А тепер дивіться, хробаки: ви своїх цілей не бачите і вам від того начебто як легше. Але повірте: легше вам мерзоті вже не буде ніколи. Інформація по вам - вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин.

Відтепер ніяких полонених російських артилеристів більше не буде. Ніякої пощади, ніяке "будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде.

Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий - будуть зарізані як свині. Сціть в штани, ми за вами вже прийшли.

Подзвони мамі останній раз. Скажи, що скоро здохнеш, шакал.

Ми не смерть, ми гірше!