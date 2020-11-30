ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські школярі розробили маску, яка виявляє симптоми COVID-19

Автор: Роман Мирончук

Українські школярі розробили "розумну" захисну маску

Школярі-винахідники YOVi team з Дніпра створили проект "Smart mask", мета якого - позбутися від необхідності перевірятися на коронавірус в лабораторіях.

Команда зробила маску з датчиками, які відстежують частоту дихання, пульс, а також температуру тіла. Крім того, зовнішні датчики також вимірюють температуру і забрудненість повітря, і вологість. Вся інформація передається через блютуз на мобільний додаток. Про це повідомляє Уніан.

Учасниця команди Марія Калініченко розповіла, що ідея такої маски з'явилася під час роздумів команди про те, як допомогти подолати COVID-19.

"Ідею розумною маски запропонував учасник команди Артем Кисельов. Звичайно, для втілення такого масштабного проєкту не вистачило б тільки шкільних знань, адже у нас в Україні навіть немає таких предметів", - заявила Марія.

Популярні новини

Українські школярі розробили "розумну" маску (фото: YOVi team)

Зі своїм винаходом школярі планують взяти участь у всесвітніх змаганнях з робототехніки - FIRST Robotics Competition, які відбудуться в США.

Команда також зіткнулася з проблемою виготовлення прототипу, оскільки у них не вистачає коштів. Зараз хлопці шукають спонсорів, оскільки прототип - це обов'язкова умова участі у конкурсі.

Нагадаємо, дослідники виявили, що вірус SARS-CoV-2 виник ще влітку 2019 року і не в Китаї.

Раніше Міністр охорони здоров'я України розповів, за якої умови коронавірус піде на спад.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школьникиКоронавірус