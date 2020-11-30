Українські школярі розробили маску, яка виявляє симптоми COVID-19

Школярі-винахідники YOVi team з Дніпра створили проект "Smart mask", мета якого - позбутися від необхідності перевірятися на коронавірус в лабораторіях.

Команда зробила маску з датчиками, які відстежують частоту дихання, пульс, а також температуру тіла. Крім того, зовнішні датчики також вимірюють температуру і забрудненість повітря, і вологість. Вся інформація передається через блютуз на мобільний додаток. Про це повідомляє Уніан.

Учасниця команди Марія Калініченко розповіла, що ідея такої маски з'явилася під час роздумів команди про те, як допомогти подолати COVID-19.

"Ідею розумною маски запропонував учасник команди Артем Кисельов. Звичайно, для втілення такого масштабного проєкту не вистачило б тільки шкільних знань, адже у нас в Україні навіть немає таких предметів", - заявила Марія.

Українські школярі розробили "розумну" маску (фото: YOVi team)

Зі своїм винаходом школярі планують взяти участь у всесвітніх змаганнях з робототехніки - FIRST Robotics Competition, які відбудуться в США.

Команда також зіткнулася з проблемою виготовлення прототипу, оскільки у них не вистачає коштів. Зараз хлопці шукають спонсорів, оскільки прототип - це обов'язкова умова участі у конкурсі.

Нагадаємо, дослідники виявили, що вірус SARS-CoV-2 виник ще влітку 2019 року і не в Китаї.

Раніше Міністр охорони здоров'я України розповів, за якої умови коронавірус піде на спад.